Frankfurt am Main

Übernachtungsrekord für Frankfurt-Tourismus: 10,1 Millionen

01.03.2019, 12:10 Uhr | dpa

Peter Feldmann (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, lächelt in die Kamera. Foto: Andreas Arnold/Archiv (Quelle: dpa)

Zum neunten Mal in Folge hat der Frankfurt-Tourismus im vergangenen Jahr einen Übernachtungsrekord erzielt - und erstmals die Zehn-Millionen-Marke geknackt. "Das ist schon etwas", sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bei der Vorstellung der Statistik am Freitag. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre habe ein Anstieg der Übernachtungen verzeichnet werden können. Mit 10,1 Millionen sei im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs um 6,3 Prozent erreicht worden. Die Zahl der Gäste stieg um 5,9 Prozent auf 5,9 Millionen Besucher.

Frankfurt profitiere vom anhaltenden Trend zu Städtereisen. So konnten auf dem Binnenmarkt mit Gästen aus Deutschland ein Zuwachs der Gäste um 6,2 Prozent erreicht werden. So kamen 3,4 Millionen Besucher aus Deutschland, die insgesamt 5,6 Millionen Übernachtungen in Frankfurt verbrachten. Bei den 4,5 Millionen ausländischen Übernachtungen gab es den Angaben zufolge ein Plus von acht Prozent.