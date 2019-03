Wiesbaden

Hessens Kfz-Gewerbe lebt zunehmend vom Service

01.03.2019, 13:31 Uhr | dpa

Die Werkstätten und Autohäuser in Hessen leben zunehmend von Reparaturen und anderen Dienstleistungen. Während der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen zumindest zahlenmäßig schwächelte, legte der Service-Umsatz im Jahr 2018 um 4,7 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zu, wie der Kfz-Landesverband am Freitag in Wiesbaden berichtete. Wegen der höheren Durchschnittspreise für neue wie auch für gebrauchte Autos stieg der Gesamtumsatz trotz sinkender Stückzahlen um 2,1 Prozent auf 21,1 Milliarden Euro.

Auf dem hessischen Automarkt wechselten im vergangenen Jahr 366 173 Neuwagen und 551 925 Gebrauchte den Besitzer. Das bedeutete Rückgänge von 1,1 beziehungsweise 1,2 Prozent, wobei die rund 4400 Kfz-Meisterbetriebe ihren Marktanteil mit 73,7 Prozent nicht ganz verteidigen konnten, wie der Verband berichtete. Diesel-Modelle waren deutlich weniger gefragt. "Wir können weder mit der Qualität noch mit dem Volumen im Verkauf zufrieden sein, obwohl sich der Markt als robust erwiesen hat", bilanzierte Verbandspräsident Jürgen Karpinski laut einer Mitteilung.

Der Verband verlangte erneut einen unverzüglichen Start der Nachrüstungen für ältere Diesel-Modelle, die wegen zu hoher Schadstoff-Emissionen von Fahrverboten bedroht sind.