Seefeld in Tirol

In Seefeld festgenommene Deutsche: Übergabehaft verhängt

01.03.2019, 14:27 Uhr | dpa

Die beiden bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld festgenommenen Deutschen bleiben bis zur Übergabe an die deutschen Behörden vorerst in Haft. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Freitagvormittag mit. Das Landesgericht Innsbruck habe demnach eine Übergabehaft verhängt.

Ob und wann die beiden mutmaßlichen Komplizen des Erfurter Arztes Mark S. nach Deutschland übergeben werden, ist Entscheidung des Landesgerichts Innsbrucks. Die Staatsanwaltschaft München I wird nach eigenen Angaben "in Kürze" ein Auslieferungsersuchen stellen und rechnet mit einer "zügigen Umsetzung".

Bei der Doping-Razzia am Mittwoch waren sieben Verdächtige in dem WM-Ort in Tirol festgenommen worden. In Erfurt wurde parallel dazu der Arzt Mark S. und ein weiterer mutmaßlicher Komplize verhaftet. Der Mediziner kooperiert nach Angaben seiner Anwälte "vollumfänglich" mit den Ermittlern. Die fünf festgenommenen Langläufer aus Österreich, Kasachstan und Estland haben Eigenblutdoping inzwischen gestanden und sind wieder auf freiem Fuß.