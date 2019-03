Ludwigshafen am Rhein

Polizei: Pfälzer Überfallserie aufgeklärt: Fünf Verdächtige

01.03.2019, 14:28 Uhr | dpa

Nach einer Serie von Überfällen in der Pfalz hat die Polizei fünf Männer aus Frankenthal im Alter zwischen 14 und 18 Jahren als Verdächtige ausgemacht. Gegen zwei Jugendliche sei Haftbefehl erlassen worden, ein weiterer Beschuldigter befinde sich seit einer Woche in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Ein 15- und ein 18-Jähriger wurden demnach gegen Auflagen freigelassen. Die Polizei hatte am Donnerstag mehrere Wohnungen durchsucht und Beweise sichergestellt. Seit Dezember waren in der Pfalz fünf Apotheken und eine Bäckerei überfallen worden. Die Gruppe soll die Taten in wechselnder Besetzung begangen haben.