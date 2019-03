Hamburg

Torte für die Tiger: Hagenbeck verabschiedet "Mischka"

01.03.2019, 15:47 Uhr | dpa

Mit Schnee, Eis und einer Torte aus Fisch und Fleisch ist am Freitag der Jungtiger "Mischka" im Tierpark Hagenbeck verabschiedet worden. Der zweijährige sibirische Tiger wird in den kommenden Wochen in einen Zoo in Japan gebracht. Die Tierpfleger verteilten gefrorenes Fleisch und mit Futter gefüllte Bälle im Gehege. Das freute die Tigerfamilie. Die Wildkatzen spielten, kämpften um die Fleischstücke, fauchten sich an und schmusten zwischendurch. Vier Auszubildende hatten extra einen Schneemann für die Tiger gebaut, der schließlich von "Mischka" zerstört wurde.