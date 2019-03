Elsfleth

Alle "Gorch Fock"-Ermittlungen in Osnabrück konzentriert

01.03.2019, 16:00 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat im Zusammenhang mit den Korruptions- und Untreuevorwürfen bei der Sanierung des Marine-Schulschiffs "Gorch Fock" die Ermittlungen gegen die beiden Ex-Vorstände übernommen. Die Behörde prüft einen entsprechenden Verdacht gegen beide im Januar entlassenen Vorstände der Elsflether Werft AG, wie ein Sprecher der Behörde am Freitag der dpa auf Anfrage mitteilte. Parallel prüft sie bereits seit Ende 2018 Korruptionsvorwürfe gegen drei weitere Beschuldigte.

Die Ermittlungen wegen Untreue waren von der Staatsanwaltschaft Hamburg an Oldenburg abgegeben worden. Die dortige Staatsanwaltschaft leitete das Verfahren dann an Osnabrück weiter, wo bereits seit Dezember vorigen Jahres Ermittlungen wegen des Verdachts auf Korruption unter anderem gegen einen Mitarbeiter des Marinearsenals Wilhelmshaven laufen.

Der neue Aufsichtsratschef der "Gorch-Fock-Werft Pieter Wasmuth gab indes weitere Hinweise gegen den Ex-Vorstand des Schiffbaubetriebes an die Justiz weiter. "Wir haben unsere Erkenntnisse in dieser Woche der Staatsanwaltschaft Oldenburg übergeben", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Unter anderem soll der Ende Januar geschasste Ex-Vorstand von Handwerkern gewährte Rabatte nicht an die Marine weitergegeben haben.

Nach Angaben der Osnabrücker Staatsanwaltschaft gab es am 22. Februar ein Treffen bei der Elsflether Werft, an dem auch die Ermittler teilnahmen. Dabei seien ebenfalls Unterlagen vom neuen Vorstand übergeben worden, der umfassend bei der Aufklärung helfen wolle.