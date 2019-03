Hannover

18-Jähriger in Hannover erstochen: Tatverdächtiger in U-Haft

01.03.2019, 16:02 Uhr | dpa

Eine Woche nach der tödlichen Messerattacke auf einen 18-jährigen Afghanen in Hannover hat die Polizei einen 17-jährigen Iraner unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Der Jugendliche kam wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Bei seiner Vernehmung machte er keine Angaben. Gemeinsam mit einem noch flüchtigen Mittäter soll der 17-Jährige am vergangenen Freitagabend eine vierköpfige Gruppe junger Männer mit Stichwaffen angegriffen haben. Ein weiterer Afghane und ein Iraker wurden dabei leicht verletzt. Nach den Ermittlungen soll es zwischen beiden Gruppen schon länger Streit gegeben haben.