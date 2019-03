Saarbrücken

Regierung will hohe Zahl von Kaiserschnitt-Geburten senken

01.03.2019, 16:05 Uhr | dpa

Mehr als jedes dritte Kind im Saarland kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Zwar sei der Anteil von 40,2 Prozent im Jahr 2014 auf 37,2 Prozent im Jahr 2017 zurückgegangen, teilte die saarländische Landesregierung am Freitag mit. Doch damit sei das Saarland "immer noch das Schlusslicht" im Bund. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) stellte eine neue Broschüre vor, mit der Schwangere zu einer natürlichen Geburt ermutigt werden sollen. "Ein Kaiserschnitt ist ein operativer Eingriff mit potenziellen Risiken für die Gesundheit von Mutter und Kind", erklärte Bachmann. "Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und ziehen Sie, wenn es medizinisch möglich ist, die natürliche Geburt einem Kaiserschnitt vor", appellierte sie an Schwangere.