Kassel

Polizei nimmt Drogenbande fest: 36 Kilo Rauschgift gefunden

01.03.2019, 16:07 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Nordhessen sieben Mitglieder einer Drogenbande festgenommen und 36 Kilogramm Rauschgift gefunden. Das Haschisch, Marihuana, Kokain und Amphetamin sei für den Verkauf in der Kasseler Innenstadt bestimmt gewesen und hätte etwa eine halbe Million Euro eingebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zudem fanden die Ermittler bei ihren Wohnungsdurchsuchungen in dieser Woche 147 000 Euro. Die sechs in Kassel und Schauenburg festgenommenen Männer im Alter zwischen 24 und 57 Jahren sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Die 29-jährige Frau wurde zunächst auf freien Fuß gesetzt.