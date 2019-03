Friedrichshafen

Falsche Polizeibeamte prellen Hochbetagten um 80 000 Euro

01.03.2019, 17:27 Uhr | dpa

Falsche Polizisten haben einen 88 Jahre alten Mann in Friedrichshafen um Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 80 000 Euro betrogen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, setzte einer der Täter den Mann zunächst am Telefon unter Druck. Er stellte sich als Polizist vor und behauptete, ein Dieb habe es auf das Eigentum des Seniors abgesehen. Dieser solle sein Geld und seine Wertsachen deshalb einem Polizisten übergeben, der gerade in der Nähe sei. Der 88-Jährige willigte ein und ließ den falschen Beamten ins Haus. Kurz darauf kam ein Komplize hinzu. Mit Geld und Wertgegenständen flohen beide unerkannt.