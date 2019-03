Bischofsgrün

Riesenschneemann von Bischofsgrün misst rund zehn Meter

01.03.2019, 18:30 Uhr | dpa

Mit Zylinder, rosa Wangen und spitzer Nase thront das Ungetüm namens Jakob nun mitten im Ort: Zehn ehrenamtliche Helfer haben am Freitag nach bewährter Tradition den Riesenschneemann von Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) errichtet. Nach etwa zehn Stunden war die Figur mit einer stattlichen Größe von knapp zehn Metern fertig, wie Schneemannbauer Bernd Heidenreich sagte. Der Rekord von 2015, als Jakob 12,65 Meter in die Höhe ragte, wurde damit nicht gebrochen. Letztlich komme es bei der Skulptur aber auch nicht auf die Größe an, sondern darauf, dass sie schön aussehe, hatte Wilhelm Zapf vom Kur- und Touristinfo Bischofsgrün vorab gesagt.

Für den Bau wurden 25 Lkw-Ladungen Schnee aus dem Ort sowie vom benachbarten Schneeberg und dem Ochsenkopf angekarrt. Die Helfer begannen 7.00 Uhr am Morgen die ersten Haufen zu formen. Stundenlang wurde dann mit Schaufeln und Maschinen gebaut, bis das Werk am Nachmittag schließlich fertig war.

Der Riesenschneemann hat sich in den vergangenen mehr als 30 Jahren zu einer Touristenattraktion in den Faschingstagen gemausert. Bis Aschermittwoch soll er im Mittelpunkt diverser Partys im Ort stehen. Ob er dann abgebaut wird oder noch länger stehenbleibt, hängt davon ab, wann er zu schmelzen beginnt.