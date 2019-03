Bad Homburg vor der Höhe

Feuer im Stall: Ermittler gehen nicht von Brandstiftung aus

01.03.2019, 18:40 Uhr | dpa

Nach dem verheerenden Feuer im Dressurstall der bekannten Reiterfamilie Rothenberger in Bad Homburg schließt die Polizei Brandstiftung weitgehend aus. Das hätten die bisherigen Ermittlungen ergeben, sagte ein Sprecher am Freitagabend in Wiesbaden. Der Brand habe eine "derzeit noch nicht näher zu benennende elektrische Ursache im Bereich der Stallungen", teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Alle Verletzten hätten inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen können. Die Schadenshöhe könne noch nicht endgültig benannt werden, werde aber auf mehrere Millionen Euro geschätzt, teilte die Polizei mit.

Das Feuer war am Donnerstagmorgen ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz von Feuerwehren aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet ausgelöst. Fünf Pferde starben. Tochter Sanneke Rothenberger musste ebenso wie ein Mitarbeiter der Anlage mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Feuerwehrleute verletzten sich bei den Löscharbeiten leicht.