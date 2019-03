Zwickau

Zwickau plant für Drittliga-Saison mit 6,2 Millionen Euro

01.03.2019, 18:59 Uhr | dpa

Der FSV Zwickau hat am Freitag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) seine Lizenzunterlagen für die kommende Drittliga-Saison eingereicht. Der Verein teilte auf seiner Homepage mit, dass er für den Fall des Klassenverbleibs mit einem Gesamtetat von 6,2 Millionen Euro plant. Der Mannschaftsetat bleibe im Vergleich zur aktuellen Spielzeit (2,6 Millionen Euro) ähnlich. "Uns ist es gelungen, durch Optimierungen sowohl auf der Erlös- als auch bei der Kostenseite, den Etat stabil zu halten und nahezu mit den gleichen Voraussetzungen wie in der aktuellen Saison planen zu können", erklärte FSV-Geschäftsführer Christian Breiner. Die Unterlagen samt Planung seien von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer auf ihre Plausibilität kontrolliert worden. Erst im Januar war es dem FSV gelungen, ein im Saisonverlauf entstandenes Finanzloch in Höhe von 670 000 Euro zu schließen.