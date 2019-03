Berlin

Mainz 05 will am Fastnachtswochenende auch in Berlin punkten

01.03.2019, 19:05 Uhr | dpa

Nach dem klaren 3:0-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 will der FSV Mainz 05 am (morgigen) Samstag (15.30/Sky) in Berlin nachsetzen. Bei einem weiteren Sieg würden die Mainzer in der Tabelle an Hertha BSC vorbeiziehen. Sie haben derzeit 30 Punkte auf dem Konto, die Berliner 32. Der Hauptstadtclub hat in der Rückrunde noch kein einziges Spiel zuhause gewonnen. Trainer Sandro Schwarz muss bei der Partie unter anderem auf den gelb-gesperrten Jean-Paul Boetius verzichten, einige Spieler waren außerdem zuletzt angeschlagen. In der vorherigen Saison gewannen die 05er das Auswärtsspiel in Berlin mit 2:0 und legten dabei den Grundstein für den späteren Klassenerhalt. Nach dem Spiel soll Fastnacht gefeiert werden. Geplant ist, dass Trainer und Spieler beim Rosenmontagszug in Mainz mit einem eigenen Wagen dabei sein werden.