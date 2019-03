Berlin

Niedermaier mit Problemen vor WM-Läufen beim Eisspeedway

01.03.2019, 19:13 Uhr | dpa

Lokalmatador Max Niedermaier hofft trotz einiger technischer Schwierigkeiten auf erfolgreiche WM-Läufe beim 46. Eisspeedway Berlin. Der Motorrad-Pilot aus Bayern, der für die veranstaltende Eisspeedway-Union Berlin fährt, beklagte nach dem Training vor den Rennen am Samstag (17.00 Uhr) und Sonntag (14.00 Uhr), dass sein bester Motor kaputt gegangen sei. "Wir haben aber den zweiten identisch aufgebaut, so dass es diesbezüglich keine Probleme geben sollte", sagte Niedermaier. "Ich hoffe, dass es von nun an besser hier für uns läuft und ich zwei gute Grand Prix abliefern kann."

Bei der deutschen Meisterschaft hatte er nach einem Sturz im ersten Lauf den vierten Platz hinter Sieger Markus Jell belegt. Für die WM-Läufe sind die deutschen Fahrer hinter den russischen Favoriten nur Außenseiter. Die Veranstalter zeigten sich mit dem Kartenvorverkauf zufrieden. Es werde "sicherlich wieder ein volles Haus" geben, sagte Olaf Ehrke, Vorsitzender der Eisspeedwayunion.