Dresden

Spiel zwischen Elbflorenz Dresden und Hamm abgebrochen

01.03.2019, 20:48 Uhr | dpa

Das Handball-Zweitligaspiel zwischen dem HC Elbflorenz Dresden und ASV Hamm-Westfalen musste am Freitagabend beim Stand von 6:6 in der 16. Minute abgebrochen werden. Der Hallenboden in der Dresdner BallsportArena war an einigen Stellen zu glatt, so dass die Partie zunächst unterbrochen wurde. Nach einer längeren Pause entschieden sich die Schiedsrichter Christian Moles und Lutz Pittner dafür, das Spiel aufgrund der zu hohen Verletzungsgefahr nicht mehr anzupfeifen. Ob und wann die Begegnung wiederholt wird, muss nun die spielleitende Stelle der Handball-Bundesliga (HBL) entscheiden.