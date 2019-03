Ivana Milutinovića, Ivana Milutinovića, Ivana Milutinovića, Ivana Milutinovića, Ivana Milutinovića,

Bayerns Basketballer feiern Auswärtssieg in Montenegro

01.03.2019, 21:14 Uhr | dpa

Der FC Bayern hat in der Basketball-Euroleague einen wichtigen Sieg eingefahren. Der deutsche Meister gewann am Freitagabend bei Budocnost Podgorica aus Montenegro nach starker zweiter Halbzeit mit 89:75 (41:44). Beste Münchner waren Vladimir Lucic (18 Punkte) und Nationalspieler Danilo Barthel (16). Bei den Montenegrinern zeigte sich der französische Nationalspieler Edwin Jackson am treffsichersten (19).

Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjić präsentierte sich bei dessen langjährigem früheren Team zu Beginn der Partie vor 5056 Zuschauern vor allem in der Offensive stark. Bayern lag nach dem ersten Viertel bereits mit 25:17 vorne. Doch im zweiten Viertel drehte sich die Partie. München agierte passiver, ließ viele einfache Punkte zu und lag zur Pause mit drei Punkten hinten (41:44).

"Wir haben sie zu einfach ins Spiel kommen lassen und zu viele offene Würfe zugelassen, das müssen wir abstellen", resümierte Danilo Barthel zur Halbzeit auf Magenta Sport. Angeführt von einem starken Barthel spielten die Münchner dann auch deutlich verbessert und lagen Mitte des dritten Viertels erstmals zweistellig in Führung (61:51). In der Folge blieben die Bayern konzentriert und spielten die Führung letztlich souverän herunter.

Der Bundesliga-Tabellenführer steht mit einer Bilanz von zwölf Siegen und zwölf Niederlagen auf Platz neun und besitzt weiterhin alle Möglichkeiten, als erste deutsche Mannschaft in die Runde der letzten Acht in der Euroleague einzuziehen.