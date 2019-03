Wiesbaden

Verletzte bei Unfall auf A3: Feuerwehrlob für Rettungsgasse

01.03.2019, 21:18 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall mit fünf beteiligten Autos auf der A3 bei Wiesbaden sind sieben Menschen verletzt worden. Drei von ihnen seien mittelschwer, vier leichter verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Warum die Autos am Freitagnachmittag südlich der Raststätte Medenbach ineinander krachten, war zunächst unklar. Die sieben Verletzten wurden zuerst am Ort von den Rettungskräften versorgt und dann in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr lobte die "vorbildlich gebildete Rettungsgasse". So hätten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die Einsatzstelle schnell erreichen können.