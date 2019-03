Treuenbrietzen

"Feuerwehrteam des Jahres" kommt aus Treuenbrietzen

01.03.2019, 22:06 Uhr | dpa

Es war einer der verheerendsten Waldbrände in Brandenburg: Für ihren Einsatz gegen die Flammen beim Waldbrand in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) im August vergangenen Jahres ist die Freiwillige Feuerwehr des Ortes als "Feuerwehrteam des Jahres 2018" ausgezeichnet worden. Der Conrad Dietrich Magirus Award wurde am Freitag im Congress Centrum in Ulm verliehen.

Im August 2018 wüteten mehrere Tage lang Flammen in dem Wald südwestlich von Berlin. Drei Dörfer mussten evakuiert werden. Der Brand zerstörte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder. Rund 600 Einsatzkräfte halfen, das Feuer zu löschen. Mit dem Preis wolle man jedem einzelnen Einsatz Respekt zollen, gleichzeitig aber auch "die herausragende Leistung der Feuerwehren in den Fokus der Öffentlichkeit stellen", sagte der Vorstandsvorsitzende des Ulmer Unternehmens Magirus, Marc Diening.

Der Magirus-Award wurde zum sechsten Mal verliehen. Der Name des Preises geht auf Conrad Dietrich Magirus zurück, der 1853 in Ulm den Deutschen Feuerwehrverband gründete. Die von ihm geschaffene Firma Magirus stellt Fahrzeuge und Geräte für den Brand- und Katastrophenschutz her.