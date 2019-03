Wasungen

Karnevalisten auf den Straßen: Umzüge nicht nur in Wasungen

02.03.2019, 00:47 Uhr | dpa

Thüringens Faschingshochburg Wasungen steht vor dem närrischen Ausnahmezustand. Unter dem Motto "Mie könne's Mull ned gehall" (Wir können den Mund nicht halten) setzt sich heute der Festumzug zum 484. Wasunger Karneval in Bewegung. Bis zu 2000 aktive Narren werden in 100 Umzugsgruppen zu Fuß oder auf phantasievoll gestalteten Wagen durch die Stadt unweit der thüringisch-bayerischen Landesgrenze ziehen. Unmittelbar vor Beginn wird das Geheimnis gelüftet, wer in diesem Jahr Faschingsprinz ist - eine Prinzessin küren die Wasunger nicht.

Auch in anderen Thüringer Städten und vielen kleinen Orten werden am Samstag Tausende Menschen zum Straßenkarneval erwartet. Unter anderem in Apolda, Bad Langensalza und Arnstadt starten Faschingsumzüge, in Erfurt wollen die Karnevalisten das Rathaus stürmen.