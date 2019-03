Aue

Aue-Trainer Meyer fordert in Sandhausen mehr Torgefahr

02.03.2019, 02:06 Uhr | dpa

Der FC Erzgebirge Aue strebt heute auswärts beim Tabellenvorletzten SV Sandhausen seinen achten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga an. Damit könnte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer weiter Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Zuletzt hatten die Auer allerdings mit Schwächen beim Abschluss zu kämpfen. In vier der fünf Spiele in diesem Jahr blieb der FCE torlos.

"Wir schieben die Verantwortung am oder im Strafraum weiter, niemand sucht den klaren Abschluss. Das ist im Moment zu wenig, in diesem Bereich müssen wir uns steigern", fordert Meyer in Sandhausen wieder mehr Torgefahr von seinem Team. Nicht zur Verfügung stehen Steve Breitkreuz, Dennis Kempe und Florian Krüger (alle verletzt). Fraglich ist zudem der Einsatz von Calogero Rizzuto (familiärer Trauerfall).