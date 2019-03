Magdeburg

Lehrer nutzen Sabbaticals wegen Personalmangel seltener

02.03.2019, 08:29 Uhr | dpa

Eine Lehrerin steht in einem Klassenraum an einer Tafel und schreibt. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv (Quelle: dpa)

Wegen des Lehrermangels nutzen Pädagogen in Sachsen-Anhalt nach Einschätzung der Bildungsgewerkschaft GEW seltener die Möglichkeit eines Sabbaticals. Der Druck sei in den letzten Jahren gestiegen, solche Möglichkeiten nicht in Anspruch zu nehmen, sagte GEW-Sprecher Hans-Dieter Klein. Viele Lehrer wollten ihre Kollegen nicht im Stich lassen. Laut Bildungsministerium bewegte sich die Zahl der Anträge in den vergangenen Jahren im einstelligen Bereich. Die GEW plädiert für flexible Arbeitszeitmodelle. Lehrer könnten dann geleistete Mehrarbeit ansparen und später für eine Auszeit nutzen, wenn sich die Personallage gebessert habe.