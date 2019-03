Dortmund

Hausgeburt mit Feuerwehr: Verdutztes Paar bekommt Tochter

02.03.2019, 08:46 Uhr | dpa

Erst Bauchweh, dann Babyglück: In Dortmund hat eine Frau ganz unerwartet ein Kind zur Welt gebracht. Die Feuerwehr wurde am Freitagabend alarmiert, weil die Frau über starke Schmerzen klagte. Nach der ersten Untersuchung gab die Frau an, dass sich die Schmerzen so ähnlich anfühlten wie die Wehen beim ersten Kind. Kurze Zeit später war die kleine Tochter auch schon geboren, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Der völlig verdutzte Vater durfte die Nabelschnur durchtrennen. Weder er noch die Mutter hätten etwas von der Schwangerschaft geahnt, hieß es weiter. Auf den Schrecken trank der Vater dann erst einmal ein Bier.