Mainz

Autofahrer findet schwer verletzten Radfahrer

02.03.2019, 10:12 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Mainz einen schwer verletzten Radfahrer gefunden. Der 21-jährige Zweiradfahrer habe mit schweren Kopfverletzungen auf dem Boden gelegen, teilte die Polizei mit. Er sei nicht ansprechbar gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Ob der Mann von selbst gestürzt oder ein anderer Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt war, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.