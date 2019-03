Magdeburg

Drei Kommunen bekommen Geld aus "Stark III"-Fördertopf

02.03.2019, 10:18 Uhr | dpa

Drei Kommunen in Sachsen-Anhalt können sich über Geld aus dem "Stark III"-Fördertopf für die Sanierung von Schulen, Kitas und Sportstätten freuen. In den Genuss des Geldes für energetische und allgemeine Modernisierungen kommen nun Genthin, Wanzleben und Dessau-Roßlau, teilte das Finanzministerium am Samstag in Magdeburg mit.

Demnach erhalte die Kita "Alexandraschule" in Dessau-Roßlau 674 131,83 Euro, die unter anderem in neue Fenster und Türen, Dämmungen und eine Photovoltaikanlage fließen sollen. Die Fördersumme decke knapp die Hälfte der kalkulierten Gesamtkosten.

In Genthin (Landkreis Jerichower Land) und Wanzleben (Bördekreis) werde in den Erhalt zweier Sporthallen investiert. Laut Ministerium wurden der Stadt Genthin für Arbeiten an der Sporthalle in der Berliner Chaussee mit 787 915,89 Euro fast 80 Prozent der Gesamtkosten bewilligt. In Wanzleben werde das Geld in die "Breitensporthalle Seehausen" fließen. Hier seien 432 541,39 Euro unter anderem für ein neues Dach und die Wärmedämmung bestimmt.