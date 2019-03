Erfurt

Verkehrsunfall endet mit Schlägen: Ein Leichtverletzter

02.03.2019, 10:20 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall ist es in Erfurt zu einem handgreiflichen Streit gekommen, bei ein Mensch leicht verletzt wurde. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kollidierten am Freitagmittag an der Ausfahrt eines Parkplatzes ein Auto und ein Lkw. Während beide Fahrer auf die verständigte Polizei warteten, versuchte ein unbeteiligter Paketauslieferer auf dem Gehweg mit seinem Fahrzeug an der Unfallstelle vorbei zu fahren. Dies habe zu einem Streit zwischen dem Lastwagenfahrer und dem Paketauslieferer geführt, bei dem der Auslieferer mehrmals auf den Lkw-Fahrer einschlug und ihn leicht verletzte. Den Auslieferer erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.