Billigheim-Ingenheim

Vier Verletzte bei Überschlag mit Auto

02.03.2019, 10:24 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im Landkreis Südliche Weinstraße sind in der Nacht zum Samstag vier Insassen eines Autos verletzt worden, einer von ihnen schwer. Bei Appenhofen hatte ein 18-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er fuhr geradeaus über einen Kreisel, das Auto überschlug sich daraufhin mehrfach und kam im Weinberg zum Liegen. Der schwer verletzte Fahrer war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Seine drei leicht verletzten Mitfahrer konnten sich selbst aus dem Wagen befreien. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Sechs Feuerwehrfahrzeuge mit 25 Einsatzkräften sowie die Besatzungen von drei Rettungs- und einem Notarztwagen halfen bei der Versorgung der Verletzten und der Bergung des Autos an der Unfallstelle.