Schwerin

Mehr Züge in Spitzenzeiten in Westmecklenburg

02.03.2019, 10:45 Uhr | dpa

Ab dem nächsten Fahrplanwechsel im Dezember sollen in Westmecklenburg in Spitzenzeiten mehr Züge fahren. Dafür werden an anderer Stelle schwach genutzte Züge gestrichen, wie aus einer Mitteilung des Verkehrsministeriums in Schwerin hervorgeht.

Von und nach Rehna (RB 13) im Landkreis Nordwestmecklenburg soll in der Frühspitze ab 5.00 Uhr der Stundentakt bis 9.00 Uhr verlängert werden. Außerdem kündigte das Ministerium zwei zusätzliche Verbindungen spätabends an. Damit soll das Angebot vor allem für Pendler besser werden. Dafür würden am eher schwach genutzten Vormittag die stündlichen Verdichtungen zwischen Gadebusch und Schwerin gestrichen. Grundsätzlich gelte ein Zwei-Stunden-Takt.

Die Veränderungen sind Teil des neuen Verkehrsvertrags mit der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft Odeg über die Strecken RB 13 Rehna - Gadebusch - Schwerin - Parchim und RB 14 Parchim - Ludwigslust - Hagenow. Die Leistung steige gegenüber der letzten Vergabe 2014 leicht von 1,26 auf 1,33 Millionen Zugkilometer pro Jahr. Der Verkehrsvertrag koste das Land jährlich rund 15,5 Millionen Euro. Wie es weiter hieß, soll es künftig in allen Nahverkehrszügen WLan geben.