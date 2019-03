Essen

DWD: Sturm an Rosenmontag in NRW wohl "breit in der Fläche"

02.03.2019, 10:45 Uhr | dpa

Narren flüchten am Rosenmontag in Düsseldorf vor Regen und Sturm. Foto: David Young/Archiv (Quelle: dpa)

Der von den Jecken am Rhein befürchtete Sturm am Rosenmontag könnte laut Deutschem Wetterdienst "in der Fläche relativ breit" auf NRW treffen. "Nach unseren derzeitigen Modellen ist es recht wahrscheinlich, dass es in der ersten Tageshälfte zu einer Windstärke von 8 bis 9 kommen wird", sagte Meteorologe Malte Witt vom DWD am Samstag. Das Sturmtief "Bennet" werde voraussichtlich auch über die rheinischen Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf sowie Teile des Ruhrgebiets ziehen. Bis zum Mittag werde das Maximum erreicht sein, dann sollten die starken Böen allmählich abflauen. In Düsseldorf kann der Zug nur bis Windstärke 7 stattfinden - ab Windstärke 8 müsste er abgesagt werden. Die Sprecherin des Kölner Karneval - dort gibt es keine klare Marke - sagte am Samstag, man habe noch keine Entscheidung gefällt. Als Vorsichtsmaßnahme seien bereits Planen von den Tribünen geholt worden. "Wir könnten auch Schildträger, Großfiguren und die Pferde rausnehmen." Man berate darüber aber noch, spreche sich eng mit der Stadt ab. Das Comitee Düsseldorfer Carneval war zunächst nicht zu erreichen. Dort war der Rosenmontagszug 2016 wegen eines Sturms abgesagt worden.