Erfurt

Narren übernehmen Schlüsselgewalt im Erfurter Rathaus

02.03.2019, 12:23 Uhr | dpa

Vor dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit haben in Erfurt die Narren das Kommando im Rathaus übernommen. Abordnungen mehrerer Karnevalsvereine stürmten am Samstagvormittag auf den Balkon des historischen Bauwerks auf dem Fischmarkt und entrissen Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) einen überdimensionalen Rathausschlüssel. Zuvor hatte sich das Stadtoberhaupt ein närrisches Wortgefecht mit Erfurts Karnevalprinz Kai I. geliefert. Zahlreiche Schaulustige in Schunkelstimmung begleiteten das Spektakel, das Teil des närrischen Altstadtfestes ist. Dessen Höhepunkt ist am Sonntag der Erfurter Karnevalsumzug, zu dem Tausende Zuschauer erwartet werden.