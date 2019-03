Mittweida

60-Jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

02.03.2019, 12:36 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz war der Wagen am Freitagabend auf den 60-Jährigen aufgefahren. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Auto entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte. Sie sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Fahrzeugführer machen können.