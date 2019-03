Zwickau

Baggerführer fällt aus Fahrerhaus und verletzt sich schwer

02.03.2019, 14:21 Uhr | dpa

Ein 59 Jahre alter Baggerführer ist in Zwickau aus dem offenen Fahrerhaus eines Baggers gefallen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sollte der Mann den Bagger am Freitag auf den Auflieger eines Lastkraftwagens verladen. Beim Befahren der Laderampe rutschte der Bagger seitlich weg und der Fahrer fiel heraus. Er wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag weiter mitteilte. Aus welcher Höhe der Mann fiel, ist nach Polizeiangaben unklar.