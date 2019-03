Erfurt

Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen: Gutachten liegt vor

02.03.2019, 14:23 Uhr | dpa

In der Debatte über die vollständige Abschaffung von Anwohnerzahlungen für den Straßenausbau sieht sich die Landesregierung durch ein Gutachten bestärkt. Das vom Innenministerium in Auftrag gegebene Gutachten gehe davon aus, dass die entsprechenden Regelungen rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft treten könnten, berichtete die "Thüringische Landeszeitung" (Samstag). Das Gutachten liegt seit wenigen Tagen vor. Innenminister Georg Maier (SPD) will es am Dienstag seinen Kabinettskollegen vorstellen, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Samstag sagte. Auch den Landtagsfraktionen soll es zugeleitet werden.

Die von der rot-rot-grünen Landesregierung geplante vollständige Abschaffung der Beiträge, die die Kommunen von Anwohnern ausgebauter Straßen kassieren, wird in Thüringen seit Monaten diskutiert. Auch die Oppositionsfraktionen CDU und AfD sind grundsätzlich dafür. Eine Anfang dieses Jahres in Kraft getretene Novelle des Kommunalabgabengesetzes sieht zunächst nur vor, dass Kommunen, die dazu finanziell in der Lage sind, auf die bei den Bürgern unbeliebten Zahlungen verzichten können. Der Thüringer Landesrechnungshof ist gegen eine vollständige Abschaffung der Abgaben.