Regensburg beendet Heidenheims Serie: 2:1-Erfolg beim FCH

02.03.2019, 14:59 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg hat die Erfolgsserie des 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Nach zuvor neun Spielen ohne Niederlage unterlag der FCH den Bayern am Samstag mit 1:2 (0:1). Marco Grüttner (44. Minute) und Sargis Adamyan (58.) erzielten die Treffer für die Gäste. Den Heidenheimern reichte der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Kapitän Marc Schnatterer (50.) per Freistoß nicht zum Punktgewinn. Beide Teams behalten ihren Platz im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Den Gästen merkte man das Selbstbewusstsein nach dem jüngsten 2:1-Erfolg gegen den Hamburger SV an. Heidenheim war über weite Strecken das aktivere Team, doch die Regensburger agierten stark im Spiel gegen den Ball und wurden über Umschaltaktionen gefährlich. Nach einem Patzer von Heidenheims Robert Andrich gelang Grüttner kurz vor der Pause die Führung, die Schnatterer nach dem Seitenwechsel mit einem schönen Freistoßtor egalisierte. Eine weitere Unsicherheit der Gastgeber nutzte Adamyan schließlich zum Siegtreffer.