Schwerin

Karin Strenz gibt Ehrenvorsitz in CDU-Kreisverband ab

02.03.2019, 15:36 Uhr | dpa

Die vom Bundestagspräsidium wegen verspätet gemeldeter Nebeneinkünfte gerügte CDU-Abgeordnete Karin Strenz gibt den Ehrenvorsitz in ihrem Heimat-Kreisverband Ludwigslust-Parchim ab. Damit wolle sie die Diskussion über ihren Fehler beenden und der Kreispartei weitere belastende Debatten ersparen, teilte der Kreisvorsitzende Wolfgang Waldmüller am Samstag mit.

Strenz habe dem Vorstand noch einmal den Vorgang erläutert und erklärt, dass sie die Geldbuße, deren Höhe noch nicht feststehe, akzeptieren werde. Damit übernehme sie die Verantwortung. Wegen der Affäre hatte es Kritik an der Parteibasis gegeben. Der Kreisvorstand begrüßt die Entscheidung von Strenz einmütig, wie es hieß.

Am 26. Mai finden in Mecklenburg-Vorpommern Kommunalwahlen statt. Die CDU im Landkreis Ludwigslust-Parchim nominierte am Samstag ihre Kandidaten für den Kreistag. Dazu gehört die Landtagsabgeordnete Maika Friemann-Jennert. Gegen sie sind zuletzt Vorwürfe in Medien laut geworden, dass ihr Lebensmittelpunkt nicht wie angegeben in Ludwigslust sei, sondern in Schwerin. Dadurch kassiere sie ungerechtfertigt einen Zuschuss für eine Zweitwohnung in Schwerin. Der Landtag habe deshalb ein Prüfverfahren eingeleitet. Waldmüller sagte, Friemann-Jennert habe die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, alles zur Aufklärung beitragen zu wollen.