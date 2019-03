Osterhofen

Kahn über Bayern-Posten: "Kann mir das durchaus vorstellen"

02.03.2019, 16:14 Uhr | dpa

Oliver Kahn blickt vor dem Spiel in die Runde. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Oliver Kahn hat sich positiv zu einem möglichen Einstieg in den Vorstand des Bundesligisten FC Bayern München geäußert. "Ich kann mir das durchaus vorstellen", sagte der 49-Jährige nach einem Bericht der "Passauer Neuen Presse" (Samstag) bei der Jubiläumsfeier eines Bauunternehmens im niederbayerischen Osterhofen. Kahn gilt als Topkandidat von Präsident und Aufsichtsratschef Uli Hoeneß für die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge (63), dessen Vertrag 2021 endet.

Im Interview mit der Zeitung ergänzte Kahn: "Wenn der FC Bayern München über solche Themen spricht, dann ist das kein Jobangebot oder ein Arbeitsplatz, sondern es ist der FC Bayern München. Und mit dem FC Bayern München verbinde ich viele Emotionen."

Hoeneß hatte zuletzt in der Talkshow "Doppelpass" bei Sport1 gesagt, dass Kahn für ein Jahr ein "normales Vorstandsmitglied" sein solle, bevor er Rummenigges Posten übernimmt. Kahn sagte nun, dass er dieses Schnupperjahr angeregt habe: "Darum ist es auch eine Form des Übergangs, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann und die auch übrigens von mir angeregt war, weil ich glaube, dass ich mich immer sehr gut einschätzen kann und konnte." Er sei keiner, der glaubt, bei einem Verein mit 800 Millionen Euro Umsatz und 1000 Mitarbeitern könne er daher kommen und sagen: "So, wo ist jetzt mein Schreibtisch und jetzt geht’s los? Ganz so einfach ist es nicht."