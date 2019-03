Kaiserslautern

Lautern tritt auf der Stelle: 2:2 bei Fortuna Köln

02.03.2019, 16:46 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern kommt im Mittelfeld der 3. Fußball-Liga weiter nicht vom Fleck. Beim 2:2 (1:2) bei Fortuna Köln verpassten es die Pfälzer am Samstag wie so häufig in dieser Saison, eine Führung nach Hause zu bringen.

Nachdem Köln vor 8379 Zuschauern durch Hamdi Dahmani (13. Minute) in Führung ging, drehten Christian Kühlwetter (16.) und Hendrick Zuck (27./Foulelfmeter) die Partie. Weil der FCK im Anschluss aber jegliche Offensivbemühungen einstellte, konnte Dahmani (76.) mit seinem zweiten Treffer den Fortunen einen Zähler sichern. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien droht Kaiserslautern im Saisonfinale sogar noch der Abstiegskampf.