Zwickau

FSV Zwickau verliert Heimspiel gegen Lotte

02.03.2019, 16:50 Uhr | dpa

Der FSV Zwickau hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach zuvor drei ungeschlagenen Spielen in Serie verlor die Mannschaft von Trainer Joe Enochs am Samstag gegen die Sportfreunde Lotte mit 0:2 (0:1). Adam Straith in der 36. Minute und Maximilian Oesterhelweg (75.) erzielten die Tore für Lotte. Nach der zehnten Saisonniederlage bleibt der FSV mit 30 Punkten im hinteren Tabellenmittelfeld hängen.

Vor 3792 Zuschauern konnten die Zwickauer aus ihrer optischen Überlegenheit in der ersten halben Stunde kein Kapital schlagen. Einen Schuss von Mike Könnecke lenkte Gäste-Torwart Steve Kroll mit einer starken Parade über die Latte (25.), zudem setzte Tarsis Bonga einen Kopfball knapp neben den Pfosten (30.). Neun Minuten vor der Pause brachte Straith Lotte nach einem Freistoß mit einem Volleyschuss in Führung.

Nach dem Seitenwechsel fehlte es den Sachsen an Ideen, um die defensivstarken Gäste in Verlegenheit zu bringen. Die Angriffe des FSV wirkten zumeist plan- und ideenlos. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern sorgte Oesterhelweg eine Viertelstunde vor dem Ende für die Entscheidung.