Brand zerstört Reihenhaus in Orlamünde

02.03.2019, 17:11 Uhr | dpa

Bei einem Brand in Orlamünde (Saale-Holzland-Kreis) ist ein Reihenhaus zerstört worden. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde in der Nacht zum Samstag durch die Löscharbeiten erheblich beschädigt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Zwölf Menschen hätten ihre Wohnungen verlassen müssen, seien aber unverletzt geblieben. Der Löscheinsatz dauerte den Angaben zufolge rund fünf Stunden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 400 000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.