Sankt Goar

Güterschiff mit Raps fährt sich im Rhein fest

02.03.2019, 18:50 Uhr | dpa

Auf dem Rhein zwischen St. Goar und Oberwesel hat sich am Samstag ein mit dem Futtermittel Raps beladenes niederländisches Güterschiff festgefahren. Bei dem Zwischenfall sei niemand verletzt worden, auch Ladung sei nicht ausgetreten, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Da sich das Fahrwasser an der Stelle teile, sei es möglich, den Schiffsverkehr an dem festgefahrenen Schiff vorbeizuleiten. Grund für den Zwischenfall sei vermutlich ein technisches Problem. Ein Techniker sei vor Ort, um das Schiff zu begutachten und gegebenenfalls zu reparieren. Wie lange die Maßnahmen andauern, war zunächst nicht absehbar.