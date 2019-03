Hannover

Linkspartei in Niedersachsen hat neues Spitzenduo gewählt

02.03.2019, 19:13 Uhr | dpa

Die neuen Vorsitzenden der Partei Die Linke, Lars Leopold und Heidi Reichinnek applaudieren während des Landesparteitages in Hannover. Foto: Peter Steffen (Quelle: dpa)

Mit Heidi Reichinnek aus Osnabrück hat die Linke in Niedersachsen eine neue Landesvorsitzende. Bei einem Landesparteitag am Samstag in Hannover wurde sie mit 86 Prozent der Stimmen als Nachfolgerin der Amtsinhaberin Anja Stoeck gewählt. Sie stand aus gesundheitlichen Gründen nach vier Jahren nicht mehr zur Wahl. Mit 88 Prozent der Stimmen wurde ihr Co-Vorsitzender Lars Leopold aus dem Kreisverband Hildesheim auf dem zweiten Spitzenposten im Amt bestätigt.

Zum Parteitag hatte die Bundesvorsitzende Katja Kipping die Linke auf die Europawahl am 26. Mai eingestimmt. Ihr Co-Vorsitzender Bernd Riexinger spricht am Sonntag. Die Mitgliederzahl der Linken stieg im vergangenen Jahr um knapp 1 Prozent auf 3112. Grund für den Zuwachs war nach Angaben des Parteivorstandes, dass sich vor allem junge Menschen gegen rechtspopulistische Parteien und Strömungen engagieren wollen. Gut die Hälfte der neuen Mitglieder sei jünger als 30 Jahre gewesen, hatte Leopold erläutert.

Bei der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen hatte die Linkspartei mit 4,6 Prozent den Einzug ins Parlament verpasst. Bei der jüngsten Umfrage vor knapp drei Wochen kam die Partei auf 5,0 Prozent.