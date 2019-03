Leverkusen

Bayer-Fan stürzt von Balustrade und erleidet Kopfverletzung

02.03.2019, 19:19 Uhr | dpa

Ein Fan des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist am Samstag in der Schlussphase des Spiels gegen den SC Freiburg (2:0) kopfüber von einer Balustrade der BayArena-Nordkurve gestürzt. Die Person wurde noch im Stadion notärztlich versorgt und dann mit einer Kopfverletzung in ein Leverkusener Krankenhaus gebracht. Der Fan sei bei Bewusstsein, teilte Bayer später mit. Weitere Informationen zum Zustand des Verunglückten lagen dem Verein am frühen Abend nicht vor.