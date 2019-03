Berlin

ALBA Berlin gewinnt bei den Skyliners in Frankfurt

02.03.2019, 20:27 Uhr | dpa

ALBA Berlin hat die Länderspielpause gut verkraftet. Der Hauptstadtclub gewann am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga bei den Fraport Skyliners in Frankfurt mit 99:86 (45:42) und feierte den vierten Ligasieg in Serie. ALBA klettert damit wieder auf Platz drei. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 18 und Martin Hermannsson mit 16 Punkten.

Die Berliner hatten nach der Unterbrechung durch die Länderspieltermine zunächst sichtliche Probleme, ihren Spielfluss zu finden. ALBA leistete sich zu viele Ballverluste und geriet schnell in Rückstand. Nach dem ersten Viertel lag das Team von Trainer Aito Garcia Reneses bereits 17:24 zurück.

Überraschend waren besonders die Rebound-Probleme der Berliner. Immer wieder kamen die Gastgeber so zu zweiten Wurfchancen. Zu Beginn des zweiten Viertels lagen ALBA erstmalig zweistellig zurück (21:31). Das schien aber ein Weckruf zu sein. Die Gäste agierten nun deutlich konzentrierter und kämpften sich Punkt für Punkt wieder zurück. Noch vor der Pause ging ALBA zum zweiten Mal im Spiel in Führung.

Und die gaben die Berliner bis zum Ende des Spiels auch nicht mehr ab. Im dritten Viertel wurde der Vorsprung erstmalig zweistellig (58:47). Frankfurt gab allerdings nicht auf, kämpfte sich immer wieder heran. Doch fünf Minuten vor Ende sorgte Rokas Giedraitis mit einem Dreipunktewurf zum 86:69 für die Vorentscheidung. Der Widerstand der Hessen war gebrochen und ALBA brachte den Auswärtssieg souverän nach Hause.