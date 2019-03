Berlin

Berlin Volleys bezwingen tapfere Netzhoppers mit 3:0

02.03.2019, 20:31 Uhr | dpa

Die favorisierten Berlin Volleys haben sich im Berlin-Brandenburg-Derby der Volleyball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Der deutsche Meister setzte sich am Samstag gegen die Netzhoppers KW-Bestensee nach hartem Kampf mit 3:0 (25:18, 25:15, 33:31) durch. Vor 4571 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Benjamin Patch mit 19 Punkten erfolgreichster Angreifer beim Sieger.

In der Tabelle zogen die Volleys mit ihrem sechsten Bundesliga-Sieg in Serie zumindest für einen Tag an der SVG Lüneburg vorbei und sind Dritter. Die Brandenburger bleiben auf Rang neun.

Die Netzhoppers wehrten sich über weite Strecken tapfer. Vor allem der Kanadier Caesy Schouten sowie Ex-Nationalspieler Dirk Westphal setzten dem Gegner anfangs mit etlichen gelungenen Angriffsaktionen zu. Dennoch behielten die Volleys, geführt von Zuspieler Sergej Grankin, jederzeit die Oberhand. Unter Grankins Regie bewies der 2,05 Meter große Amerikaner Patch gleich mehrfach seine enorme Sprung- und Schlagkraft. Patch kam schon im ersten Satz auf sieben Punkte.

Der zweite Durchgang wurde nach relativ ausgeglichenem Beginn entschieden, als der Australier Adam White für die Gastgeber den Aufschlag übernahm. Sieben Punkte in Serie erhöhten den Vorsprung der BR Volleys von 16:14 auf 23:14.

Im spannenden Schlussabschnitt vergaben die Netzhoppers sieben Satzbälle, ehe die BR Volleys beim 31:30 erstmals die Führung übernahmen und dann im Block ihren zweiten Matchball nutzten.