Köln

"Schull- und Veedelszöch":Tradition und handgemachte Kostüme

03.03.2019, 02:34 Uhr | dpa

Nicht die großen Karnevalsvereine, sondern rund 7000 Schüler, Lehrer und Jecke aus den Kölner Stadtvierteln ziehen am Sonntag beim "Schull- und Veedelszöch" ab 11.11 Uhr durch die Karnevalshochburg. Das Besondere: Alles ist in monatelanger Arbeit selbst gemacht. Auf prall gefüllte Kamelle-Taschen dürfen die Zuschauer nicht hoffen: Bei den Schul- und Viertelsumzügen, wie sie auf Hochdeutsch heißen, wird viel weniger Süßes geworfen als am Rosenmontag. Das Kamelle-Budget der Gruppen ist sehr klein, einige verzichten komplett auf Wurfmaterial. Im Vordergrund stehen die Kreativität der meist jungen Teilnehmer und die lustigen Kostüme.

Der traditionelle Umzug gilt als Generalprobe für den Kölner Rosenmontagszug - dem Höhepunkt der Karnevalssession - da die Zugwege fast identisch sind. Die Veranstalter rechnen je nach Wetterlage mit 350 000 bis 500 000 Zuschauern. Die Polizei ist mit mehr als 1000 Beamten im Einsatz.