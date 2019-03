Chemnitz

Narren feiern Höhepunkt der fünften Jahreszeit

03.03.2019, 02:45 Uhr | dpa

Mit Festumzügen feiern Sachsens Narren heute den Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Den größten Karnevalsumzug wird es traditionsgemäß beim "Rabu" in Radeburg (Landkreis Meißen) geben. Das Städtchen erwartet 20 000 bis 50 000 Besucher aus der Umgebung.

Aber auch in Leipzig, Plauen, Dresden und Groitzsch wird es teilweise hoch hergehen. Nach Angaben des Verbandes Sächsischer Karneval in Chemnitz gibt es in Sachsen 180 Vereine, in denen 25 000 Karnevalisten organisiert sind. Die Zahl ist seit Jahren etwa konstant.