Stuttgart

Abstiegsendspiel für Hannover, Nordderby in Wolfsburg

03.03.2019, 03:19 Uhr | dpa

Hannovers Trainer Thomas Doll gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Swen Pförtner/Archiv (Quelle: dpa)

Für alle drei Nordclubs der Fußball-Bundesliga stehen heute extrem wichtige Spiele an. Im Abstiegskampf spielt der Tabellenvorletzte Hannover 96 bereits um 15.30 Uhr beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart. Mit einem Sieg könnten sich die Niedersachsen auf den Relegationsrang verbessern. Im Falle einer weiteren Niederlage drohen sie aber den Anschluss an die rettenden Tabellenplätze endgültig zu verlieren. Um 18.00 Uhr beginnt das Nordderby zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen. Beide gehören in dieser Saison überraschend zu den Kandidaten für einen Europa-League-Platz. Im eigenen Stadion können die Wolfsburger ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Nordrivalen weiter vergrößern.