Magdeburg

Mehr Geld und Freiheit: Hochschulen verhandeln über Ziele

03.03.2019, 08:56 Uhr | dpa

Jens Strackeljan, Rektor der Otto-von-Guericke Universität, steht in der Uni-Bibliothek. Foto: Peter Gercke/Archiv (Quelle: dpa)

Sachsen-Anhalts Hochschulen wollen in den kommenden Jahren neben einem Ausgleich für Tarifsteigerungen und einem Inflationsausgleich mehr Freiheit mit Blick auf ihr Personal. Jährlich vier Prozent Aufwuchs beim Grundbudget laute ihre Forderung in den beginnenden Gesprächen über die Zielvereinbarungen mit dem Land für die kommenden fünf Jahre, sagte der Chef der Hochschulrektorenkonferenz und Rektor der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität, Jens Strackeljan, der Deutschen Presse-Agentur.

Bislang sei im Stellenplan des Landes jede Stelle an den Hochschulen festgeschrieben. Allerdings reiche das Geld längst nicht mehr für jede. "Ein Stellenplan aber, der nicht mehr mit einem Personalbudget unterlegt ist, macht keinen Sinn. Die meisten Bundesländer haben ihn für den Hochschulbereich aufgegeben. Wenn wir schon mit Zielvereinbarungen agieren, dann ist es konsequent, am Ende die Verantwortung auch für das Personal in die Hochschulen zu geben", meinte Strackeljan.