Steinfeld (Oldenburg)

Schwerverletzter Autofahrer: Alkoholgeruch im Fahrzeug

03.03.2019, 10:20 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Steinfeld im Landkreis Vechta in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt. Der 46-Jährige kam mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Ursachen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Während der Rettungsaktion habe es im Fahrzeug stark nach Alkohol gerochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.