Suhl

VfB Suhl hält gegen Schweriner SC nur im ersten Satz mit

03.03.2019, 10:45 Uhr | dpa

Volleyball-Bundesligist VfB Suhl hat am Samstagabend sein Heimspiel gegen Pokalsieger Schweriner SC mit 0:3 (27:29, 18:25, 17:25) verloren. Die Niederlage stand nach 81 Minuten Spielzeit vor 950 Zuschauern fest. Die Mannschaft von Suhls Trainer Mateusz Zarczynski zeigte eine gute Leistung und hatte sogar den Gewinn des ersten Satzes vor Augen. "Es war alles in allem ein enges Match", sagte Zarczynski: "Schade, dass wir in der ersten Hälfte des ersten Satzes so viele Fehler gemacht haben."

Der vom ehemaligen Suhler Coach betreute Felix Koslowski Favorit nutzte nach einem hart umkämpften ersten Durchgang seine größere Cleverness aus. Die war auch in den beiden folgenden Sätzen spürbar, auch wenn Suhl immer mal wieder herankommen konnte.